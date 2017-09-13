Смольный предложит инвесторам "сопровождение"

На первом после каникул заседании парламентарии проголосовали за инициативу губернатора оказывать дополнительную поддержку инвесторам в городе.

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы проголосовали за инициативу губернатора города Георгия Порлтавченко. На первом после летних каникул заседании в первом чтении приняли документ о дополнительных формах поддержки инвестиционной деятельности в городе.

В частности, речь идет о сопровождении инвестиционных проектов: разъяснении положений, методическая поддержка. Также Полтавченко предлагает освещать этапы реализации проектов.

Сейчас инвестиционные проекты получают поддержку в виде налоговых льгот, аренду имущества, отсрочек различных платежей и подобное.

Заниматься сопровождением будет Комитет по инвестициям. Помощь получат все проекты с подобным статусом.