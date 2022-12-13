ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении законопроект о поддержке локальных экспортеров

По мнению авторов инициативы, это будет способствовать росту национальной экономики и сформируют широкий слой конкурентоспособных экспортеров.

В среду, 5 апреля, ЗакС Петербурга в первом чтении приняло законопроект о господдержке отечественных производителей на иностранном рынке. Документ подготовили единороссы Всеволод Беликов, Павел Крупник и Денис Четырбок.

Депутат предлагают зафиксировать в законе норму о гарантированной помощи представителям промышленности Петербурга в сфере внешнеэкономической деятельности. Это хотят прописать в законе "О промышленной политике в Санкт-Петербурге".

Так, поддержка будет проявляться в содействии в продвижении продукции на рынок иностранных государств, предоставлении финансовой и имущественной поддержки и проведении иных мероприятий по поддержке компаний, сконцентрированных на экспорте продукции.

По мнению авторов инициативы, это будет способствовать росту национальной экономики и сформируют широкий слой конкурентоспособных экспортеров. Парламентарии рассчитывают, что документ повысит узнаваемость отечественной продукции за рубежом. За документ проголосовало 43 депутата.

Ранее на Фонтанке здание-памятник выставили на продажу за 120 млн рублей. Его построили в 1835 году, дом признан объектом культурного наследия.

Фото: Piter.tv

