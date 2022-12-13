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На Фонтанке здание-памятник выставили на продажу за 120 млн рублей
Сегодня, 20:18
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На Фонтанке здание-памятник выставили на продажу за 120 млн рублей

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Его построили в 1835 году, дом признан объектом культурного наследия. 

Смольный выставил на торги дореволюционное здание за 120 млн рублей. Оно находится на набережной реки Фонтанки, 163. Об этом 5 апреля пишет "Деловой Петербург".

Площадь "Дома Чанжина" почти 2,5 тыс. квадратных метров. Его построили в 1835 году, дом признан объектом культурного наследия. 

В 2010-х годах дом расселили, позже в 2015 власти города хотели отдать здание в безвозмездное пользование Гидрометеорологическому университету, но это не произошло. На сегодняшний день дом не эксплуатируется: он законсервирован и затянут строительной сеткой.

Фото: Википелия

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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