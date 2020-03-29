Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

Представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала состоятельных россиян, которые захотели вернутся на родину.

Состоятельные россияне "оболванились" западными приглашениями, а после того как их "попросили на выход", решили кричать о своем гражданстве. Такое мнение в Facebook выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала о звонке состоятельных россиян, чьи дети учатся в Лондоне. После того, как им "обнулили медицинские страховки" и социальные "обязательства" они захотели вернуть детей на родину.

Захарова написала, что этих людей много лет оболванили за их деньги. Она отметила, что вместо поддержки России после распада СССР и 90-х, они предпочли вести свои дела на Западе. Сейчас же эти люди "сдули пыль" с российских паспортов и начали просится обратно.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia