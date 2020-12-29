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Захарова назвала срежиссированными заявления Запада о несанкционированных акциях

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала срежиссированными заявления Запада о несанкционированных акциях. Об этом она рассказала на брифинге.

Захарова отметила, что западные политики сделали свои заявления по событиям, происходившим в России 23 января, синхронно, как под копирку. По её мнению, они "тренировались в составлении красивых фраз".

Ранее Захарова назвала лицемерием игнорирование в ЕС протестов в Нидерландах. Она подчеркнула, что европейские политики, говоря о несанкционированных санкциях в России, говорят, что имеет место "подавление мирных собраний". Однако, считает представитель МИД РФ, о ситуации в странах ЕС эти же люди говорят как о вопросах национальной безопасности.

Видео: МИД России

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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