В МИД РФ назвали "осенним вмешательством" проект резолюции США о "непризнании Путина"

В США конгрессмены предложили не признавать Владимира Путина президентом РФ, если он изберется на следующий срок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировал проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его избрания на этот пост в 2024 году. Свою точку зрения политик высказала в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Захаровой, данная инициатива не является "беспрецедентной историей", и нечто подобное уже было во время парламентских выборов в РФ.

Это такое осеннее вмешательство в дела суверенных государств. Я думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре.

Мария Захарова

В Кремле ранее заявили, что проект конгрессменов является прекрасной демонстрацией вмешательства США в дела других стран. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заметил, что Москва считает эту инициативу неприемлемой.

Видео: YouTube / Россия 24