Задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу выросла на 1,4% в апреле

При этом годовой рост составил 24,8%

Задолженность по кредитам, которые были выданы российскими банками малому и среднему бизнесу (МСП), по состоянию на 1 мая составила 6,25 трлн рублей. За месяц задолженность увеличилась на 893 млрд рублей, или на 1,4%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

При этом годовой темп прироста задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу вырос до 24,8% по состоянию на 1 мая.

Отмечается, что в апреле на 6,8% по сравнению с маем вырос объем предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу. Он составил 934,4 млрд рублей. Это на 84,1% больше, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

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