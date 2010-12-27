В Петербурге задержанные активисты на первомае провели ночь в полиции

В Петербурге задержанные активисты переночевали в отделе полиции.

Активисты, которые пришли с иностранными флагами на весеннюю монстрацию в Санкт-Петербурге, получили административные протоколы. Об этом сообщили в группе во "Вконтакте" - "Демократический Петербург". Сегодня, 2 мая стало известно, что нарушители провели ночь в отделении полиции.

Задержанных активистов "Демократического Петербурга" оставляют минимум на 48 часов, вменяя им статью 19.3 КоАП РФ (сопротивление сотрудникам полиции). В данный момент их развозят по разным участкам полиции. Сообщение в группе в соц.сети

В Петербурге, 1 мая сотрудники полиции задержали участников монстрации, которые заявились на шествие с флагами Евросоюза, Финляндии, Великобритании, Украины, Грузии и США. Среди них оказались: Максим Разметов, Всеволод Нелаев, Владимир Шипицын, Вадим Чарушев, Асан Мумджи, Наталья Вознесенская, Мария Кожеватова, Татьяна Чичкарева, Ирина Сайконен и Татьяна Бабурина.

Фото: Демократический Петербург