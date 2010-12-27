В Петербурге задержанные активисты на первомае провели ночь в полиции

Активисты, которые пришли с иностранными флагами на весеннюю монстрацию в Санкт-Петербурге, получили административные протоколы. Об этом сообщили в группе во "Вконтакте" - "Демократический Петербург". Сегодня, 2 мая стало известно, что нарушители провели ночь в отделении полиции.
Задержанных активистов "Демократического Петербурга" оставляют минимум на 48 часов, вменяя им статью 19.3 КоАП РФ (сопротивление сотрудникам полиции). В данный момент их развозят по разным участкам полиции.
Сообщение в группе в соц.сети
В Петербурге, 1 мая сотрудники полиции задержали участников монстрации, которые заявились на шествие с флагами Евросоюза, Финляндии, Великобритании, Украины, Грузии и США. Среди них оказались: Максим Разметов, Всеволод Нелаев, Владимир Шипицын, Вадим Чарушев, Асан Мумджи, Наталья Вознесенская, Мария Кожеватова, Татьяна Чичкарева, Ирина Сайконен и Татьяна Бабурина.
Фото: Демократический Петербург