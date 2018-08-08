Задержан преступник, занимавшийся мародерством в "Красном треугольнике"

Второго сообщника все еще разыскивают.

Полиция Адмиралтейского района совместно с сотрудниками уголовного розыска Главка обнаружили одного из злоумышленников, незаконно срезавшего последний исторический водонапорный бак на территории завода "Красный треугольник". Инцидент произошел еще 9 мая 2018 года, но поймать преступника удалось только сейчас.

Заявление о мародерстве в правоохранительные органы поступило 18 мая от представителей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На руках у активистов находилась видеозапись, на котором четко было видно преступление и лица нарушителей. Двое мужчин проникли на закрытую территорию на грузовике. Как им удалось остаться незамеченными - непонятно. Напомним. что пространство находится под охраной.

Отметим, что задержанным оказался 28-летний иностранец, прибывший в Петербург из Луганской области. Сейчас в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Он отпущен под подписку о невыезде.

Фото и видео: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение