Задержан покупатель, пришедший в магазин с бомбой в коробке

В Песочном задержали покупателя, который "расплатился" в магазине коробкой, сказав, что там лежит бомба

17 октября в Песочном оперативники задержали мужчину, из-за которого накануне провели эвакуацию магазина. Житель курортного района Петербурга оставил в продуктовом коробку, заявив, что внутри настоящая бомба.

Очередным лжетеррористом оказался безработный 40-летний мужчина, который, как оказалось, проживает через дорогу от эвакуированного из-за него магазина.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что вечером в небольшой продуктовый магазин зашел мужчина, который оставил на кассе коробку и сообщил о находящемся внутри взрывном устройстве. Угрожавший, не взяв ничего из кассы, поспешно удалился. После его ухода из магазина эвакуировали 30 человек. Сотрудники правоохранительных органов бомбы внутри не обнаружили, что лежало там на самом деле – не сообщается.

Задержанного поместили в СИЗО и завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.