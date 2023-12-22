Задержан подозреваемый в мошенничестве при сборе денег на реставрацию православного храма

Ирина Волк рассказала о том, что мужчина собирал средства для храма в Тверском области, но переводил деньги на личные нужды.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в мошенничестве при сборе денег на реставрацию православного храма. Такой информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что фигурант расследования пойман на территории Нижегородской области. Он украл денежные средства, которые по его заверениям должны были направиться в храм Успения Пресвятой Богородицы, расположенного в селе Фёдоровское Конаковского района Тверской области. Полиция установила, что преступник вёл фишинговый канал в одном из мессенджеров. Там он предлагал гражданам внести пожертвования.

Чтобы внушить аудитории доверие, аферист позиционировал свой канал как официальный медиаресурс прихода. Однако реквизиты для получения пожертвований он указал свои, а поступившие деньги на общественные нужды не переводил. пресс-служба МВД РФ

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемого. Там была изъята компьютерная техника, а также рабочие записи, банковские и сим-карты. В сейфе обнаружены 600 тысяч рублей, а также более 31 тысячи евро и 78 тысячи американских долларов. Сейчас россиянин находится под запретом определённых действий. Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Антоний поблагодарил сотрудников МВД за эффективную работу.

В Химках полицейские задержали подозреваемого в порче более 25 автомобильных покрышек.

Фото и видео: МВД Медиа