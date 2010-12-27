Бывшего главу "Водоканала Санкт-Петербурга" задержали

Это произошло в среду, 20 ноября.

Экс-главу "Водоканала Санкт-Петербурга" Евгения Целикову и женщину, которая представляет фирму-поставщика, задержали. Об этом вечером 21 ноября сообщило издание "78.ru" со ссылкой на источников в правоохранительных органах.

Задержание произвели по старому делу о превышении полномочий и растрате. Обвинение бывшему гендиректору должны предъявить завтра.

Евгений Целиков возглавил предприятие в 2016 году после назначения его бывшим губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, а в марте 2019 главу "Водоканала" отправили в отставку.

Утром 21 ноября стало известно о том, что прошли обыски в 40 квартирах сотрудников петербургского "Водоканала". Обыски начались около 7 часов утра и коснулись даже квартир скончавшегося в 2019 году экс-генерального директора ГУП "Водоканал" Феликса Кармазинова.

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