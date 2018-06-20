Задержали подозреваемого в ограблении таксиста в посёлке Мартышкино

В ходе нападения водитель лишился денег и двух мобильных телефонов.

Полиция Петродворцового района задержала одного из подозреваемых в ограблении таксиста.

Как сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержаным оказался 30-летний гражданин Таджикистана, который изобличён в совершении преступления.

18 апреля около 18:30 у дома №14 по Ораниенбаумскому шоссе в посёлке Мартышкино четверо неизвестных, один из которых был пассажиром такси, избили водителя. Добычей нападавших стали 14,8 тысячи рублей и два мобильных телефона. После произошедшего злоумышленники скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело.