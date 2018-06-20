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Задержали подозреваемого в ограблении таксиста в посёлке Мартышкино
Сегодня, 17:34
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TretyakovaS

Задержали подозреваемого в ограблении таксиста в посёлке Мартышкино

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В ходе нападения водитель лишился денег и двух мобильных телефонов.

Полиция Петродворцового района задержала одного из подозреваемых в ограблении таксиста.

Как сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержаным оказался 30-летний гражданин Таджикистана, который изобличён в совершении преступления.

18 апреля около 18:30 у дома №14 по Ораниенбаумскому шоссе в посёлке Мартышкино четверо неизвестных, один из которых был пассажиром такси, избили водителя. Добычей нападавших стали 14,8 тысячи рублей и два мобильных телефона. После произошедшего злоумышленники скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Теги: криминал, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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