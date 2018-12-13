Взорвавшийся лак обжог школьнице лицо

В данный момент пострадавшая наблюдается у врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Во вторник, 7 мая, в петербургскую больницу госпитализировали 11-летнюю девочку с ожогами лица. Об этом сообщает "РЕН ТВ".

Как стало известно, юная петербурженка устроила игры с огнем на окраине города. Девочка бросила в огонь баллончик из под лака, в результате чего сжатый аэрозоль взорвался, и пламя поранило школьницы лицо. В данный момент пострадавшая наблюдается у врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее мы публиковали историю мужчины, который был осужден за убийство незнакомца. Преступник выколол жертве глаза.

Фото: Piter.TV