За выходные в Выборге вывезено более 6000 кубов снега

В ходе координационного совещания заместитель главы администрации Владимир Рошкович рекомендовал увеличить количество вовлеченной техники.

За выходные дни в Выборге вывезено более 6000 кубов снега. В субботу – порядка 2100 кубов, в воскресенье – почти 4000 кубов снега. Работы по расчистке дорог осуществляются днем, вывоз снега – ночью. Снег вывозят самосвалами с объемом кузова 20-25 куб.м. Задействовано 22 единицы техники в дневное время, 14-16 – ночью.

Сегодня, 14 января, в городе на расчистке улиц от снега задействовано 24 единицы техники. Ночью будет работать 14 машин. На очистке скверов и парков работает 7 единиц техники. Также осуществляется уборка снежных валов, сформированных для отгрузки на Ленинградском шоссе, бульваре Кутузова, ул. Кривоносова, по периметру Соборной площади. Дополнительная техника привлечена на расчистку дорог 3 категории в отдаленных микрорайонах Выборга.

Конечно, еще не все расчищено, но уборка с нега осуществляется системно и планомерно. Снегопады продолжаются. При снегопаде в первую очередь освобождают от снега дороги, по которым идут пассажирские маршруты автобусов и тротуары. - представители дорожных служб

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО