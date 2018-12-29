За выходные в Петербурге произошло более тысячи аварий

В субботу, 26 января, на дорогах пострадало около 20 человек.

В эти выходные в Петербурге был установлен рекорд по количеству транспортных аварий. 26 и 27 января в городе случилось 1056 ДТП.В некоторых авариях пострадали маленькие дети.

В субботу, 26 января, на дорогах пострадало около 20 человек. В воскресенье 19 людей получили травмы разной степени тяжести. Две аварии были с летальным исходом - погибло два человека. Причиной огромного количества ДТП в городе специалисты назвали гололедицу.

Видеоматериалы: Piter.TV и ВК / "ДТП и ЧП".

Видео: Piter.TV