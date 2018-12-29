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alexandra08
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За выходные в Петербурге произошло более тысячи аварий

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В субботу, 26 января, на дорогах пострадало около 20 человек.

В эти выходные в Петербурге был установлен рекорд по количеству транспортных аварий.  26 и 27 января в городе случилось 1056 ДТП.В некоторых авариях пострадали маленькие дети.

В субботу, 26 января, на дорогах пострадало около 20 человек. В воскресенье 19 людей получили травмы разной степени тяжести. Две аварии были с летальным исходом - погибло два человека. Причиной огромного количества ДТП в городе специалисты назвали гололедицу.

Видеоматериалы: Piter.TV и ВК / "ДТП и ЧП". 

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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