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За неделю электронной визой в Петербург и Ленобласть воспользовались 650 иностранных граждан
Сегодня, 19:28
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nadezhda_sib

За неделю электронной визой в Петербург и Ленобласть воспользовались 650 иностранных граждан

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Жители других государств получили возможность попасть Россию по упрощенной схеме с 1 октября.

В период с 1 по 7 октября в Петербург и Ленобласть по электронной визе приехали 648 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

Лидерами стали жители Эстонии, 286 жителей этой страны пересекли российскую границу за прошедшую неделю. 76 человек приехали из Латвии и 75 - из Литвы. На четвертом месте расположились граждане Румынии, а на пятом - жители Финляндии. Всего в гости приехали представители 27 стран. 

19 человек не смогли попасть в Петербург и Ленобласть из-за ошибок при заполнении заявления на оформление электронной визы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на получение электронной визы поступило 6 тыс. заявок

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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