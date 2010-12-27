За неделю электронной визой в Петербург и Ленобласть воспользовались 650 иностранных граждан

Жители других государств получили возможность попасть Россию по упрощенной схеме с 1 октября.

В период с 1 по 7 октября в Петербург и Ленобласть по электронной визе приехали 648 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

Лидерами стали жители Эстонии, 286 жителей этой страны пересекли российскую границу за прошедшую неделю. 76 человек приехали из Латвии и 75 - из Литвы. На четвертом месте расположились граждане Румынии, а на пятом - жители Финляндии. Всего в гости приехали представители 27 стран.

19 человек не смогли попасть в Петербург и Ленобласть из-за ошибок при заполнении заявления на оформление электронной визы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на получение электронной визы поступило 6 тыс. заявок.

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