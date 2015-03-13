В Петербурге могут ввести плату за въезд в центр города

Если решение одобрят, то Северная столица может стать первым российским городом с платным въездом в центр.

Петербург может стать пилотным регионом по внедрению платы за въезд в центральную часть города. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, сообщает "Деловой Петербург".

По его словам, если в России утвердят эксперимент по взиманию платы за въезд в центр, Северная столица готова стать первой площадкой для его реализации.

"Нам проще это сделать. Мы по своей структуре очень похожи на Стокгольм, где такая система уже работает. Петербург — это музей под открытым небом. Мы должны сохранять его облик и давать возможность гостям любоваться архитектурой, а не стоящими в пробках машинами" председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Председатель ЗакСа предложил установить считывающие устройства на мостах по аналогии со шведской столицей. В Стокгольме подобная система действует с 2007 года и позволила сократить трафик в центре на 20-25%. Окончательное решение будет зависеть от позиции федеральных властей.

Фото: Piter.TV