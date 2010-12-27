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Причастных к терактам будут сажать пожизненно
Сегодня, 11:44
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Shdaria
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Причастных к терактам будут сажать пожизненно

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Власти приняли законопроект о пожизненном заключении за вербовку террористов.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении за вербовку в террористические организации. Об этом стало известно 13 на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В законопроекте предлагается ужесточить наказание до пожизненного лишения свободы по нескольким статьям Уголовного кодекса: за вербовку и склонение к совершению теракта, за прохождение обучения совершению терактов, за организацию террористического сообщества, за организацию деятельности террористической организации, за захват заложников организованной группой, если это привело к гибели людей, за угон водного или воздушного судна, поезда для совершения теракта.

 

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Категории: Новости России Общество Лента новостей

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