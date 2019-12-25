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За три недели прививку от гриппа сделали 640 тысяч петербуржцев
Сегодня, 11:30
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За три недели прививку от гриппа сделали 640 тысяч петербуржцев

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Сделать прививку можно во всех поликлиниках.

В Смольном рассказали, сколько человек привились от гриппа с начала вакцинации. На данный момент это сделали более 640 тыс. горожан, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева. 

Среди них ― 146 тыс. детей, 2,5 тыс. беременных женщин и 150 тыс. человек, страдающих хроническими заболеваниями. 

Всего привить планируют 60% горожан. Перед процедурой врачи проверяют наличие противопоказаний для прививки. 

Ранее эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: грипп, прививка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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