За три недели прививку от гриппа сделали 640 тысяч петербуржцев

Сделать прививку можно во всех поликлиниках.

В Смольном рассказали, сколько человек привились от гриппа с начала вакцинации. На данный момент это сделали более 640 тыс. горожан, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Среди них ― 146 тыс. детей, 2,5 тыс. беременных женщин и 150 тыс. человек, страдающих хроническими заболеваниями.

Всего привить планируют 60% горожан. Перед процедурой врачи проверяют наличие противопоказаний для прививки.

Ранее эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа.

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