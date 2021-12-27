За три месяца продано 79,4 тысячи подержанных машин из Китая

За первые три месяца 2026 года продажи машин из КНР с пробегом выросли на 35 процентов по сравнению с прошлым годом.

Всего несколько лет назад автомобили из Китая занимали незначительную долю на российском вторичном рынке, но сейчас ситуация кардинально изменилась. За первые три месяца 2026 года было продано рекордное количество подержанных машин из КНР — 79,4 тысячи единиц. Этот показатель на 35 процентов превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда реализовали 58,7 тысячи автомобилей. Общий объем вторичного рынка за этот период практически не изменился, составив 1,35 миллиона машин.

Наиболее популярными китайскими марками стали Chery (16,3 тысячи), Geely (14,5 тысячи), Haval (12,3 тысячи), Changan (4,8 тысячи) и Lifan (4,1 тысячи). В модельном зачете лидируют Chery Tiggo 7 (4,9 тысячи), Haval Jolion (4,6 тысячи), Chery Tiggo 4 (3,6 тысячи), Geely Coolray (3 тысячи) и Geely Monjaro (2,6 тысячи). Российский АвтоВАЗ по-прежнему удерживает лидерство, но продажи Lada с января по март снизились на 10 процентов.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков считает этот рост предсказуемым, поскольку активно продававшиеся новыми в 2022-2023 годах китайские автомобили сейчас входят в возрастной диапазон 3-4 лет. Научный сотрудник Финансового университета Ярослав Климов видит в этом закономерный результат структурных изменений после 2022 года. Доля китайских брендов на рынке новых автомобилей достигла 40-60 процентов, что и обуславливает их выход на вторичный рынок. Эксперты сходятся во мнении, что популярность подержанных китайских автомобилей будет расти в среднесрочной перспективе.

