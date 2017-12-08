За сутки в Петербурге зарегистрировали больше 900 аварий

В управлении Госавтоинспекции за минувшие сутки поступило 903 заявки о ДТП. Ситуация на дорогах ухудшилась из-за снегопада и гололедицы.

Непрекращающийся снегопад добавил работы ГИБДД. За минувшие сутки в управление Госавтоинспекции поступило 903 заявки об авариях. Из них 11 были с тяжкими последствиями. После этих ДТП пострадало 12 человек, в том числе один ребенок. У всех раненный травмы различной степени тяжести. В Ленобласти в пяти ДТП пострадало еще шесть человек.

Учитывая складывающиеся неблагоприятные погодные условия, Управление Госавтоинспекция обращается к водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. УГИБДД ГУ МВД

Инспекторы просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что Петербург утром встал в 8-бальных пробках.