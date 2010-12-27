За сутки в Петербурге вывезли 300 кубометров снега

Об этом сообщает "Мостотрест".

Специалисты компании "Мостотрест" за прошедшие сутки вывезли 300 кубометров осадков. В пресс-службе компании уточнили, что больше всего снега лежало на набережной Фонтанки, набережной канала Грибоедова и Петроградской набережной.

В уборке участвовали дворники, на некоторых участках была задействована спецтехника. После вывоза снега набережные обработали песчаной и пескосоляной смесью.

Ранее мы сообщали, что объем снега в этом году в пять раз превысил аналогичный показатель 2018 года.