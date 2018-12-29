Дворники убрали 250 тысяч кубометров снега за январь

Объем снега в пять раз превысил аналогичный показатель 2018 года.

За первую неделю января дорожные и коммунальные службы освободили Петербург от 250 тысяч кубометров снега. По данным пресс-службы Комитета по благоустройству, данное количество в пять раз превышает прошлогодний показатель.

На данный момент сотрудники уборки продолжают работу в усиленном режиме из-за непрекращающегося снегопада. Сейчас на очистку брошены силы 950 машин и тысячи дворников. Уровень снега в городе превышает 70 сантиметров. Специалисты также учитывают дополнительный потенциал в 7 сантиметров осадков.

Праздничные смены на Новый год и Рождество было организовано 11,5 тысяч смен для представителей ручной уборки и 17 тысяч смен с применением спецтехники.

Отметим, что за весь сезон с улиц Северной столицы вывезено более 500 тысяч кубометров зимних осадков.

Напомним, что за зимнюю уборку около половины петербуржцев поставили "тройку".

Фото: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга