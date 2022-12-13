За сутки еще 123 жителя Ленобласти заразились ковидом

Во Всеволожском районе выявили больше всего заболевших – 22 случая.

В Ленобласти 123 жителя заразились ковидом за прошлые сутки. Это на 37 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Во Всеволожском районе выявили больше всего заболевших – 22 случая. Второе место поделили между собой Выборгский и Тихвинский районы, где обнаружили по 16 зараженных. На третьем месте оказался Киришский район с 13 заболевшими.

С начала пандемии в Ленобласти выявили 257 273 случая заражения опасной инфекцией. Выздоровевших среди них достигло уже 252 559 человека.

Фото: Piter.tv