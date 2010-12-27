Полиция Петербурга наказала 110 рыбаков-нарушителей за сезон навигации в 2017 году

Транспортная полиция подвела итоги работы во время навигации 2017 года в Петербурге. За это время УТ МВД по СЗФО составило 110 протоколов из-за нарушения правил рыболовства.

В четверг, 16 ноября, в Северной столице заканчивается сезон навигации 2017 года. Транспортная полиция в связи с этим подвела итоги своей работы на реках и каналах Петербурга. Всего за сезон провели 120 профилактический рейдов. За это время было составлено 154 протокола об административных нарушениях. Больше всего – 110 – у рыбаков, нарушивших закон. Также 48 протоколов получили любители выпить алкоголь в неположенных местах. Также среди наказаний были капитаны и компании без лицензий.

За сезон возбудили 16 уголовных дел. Больше всего из-за незаконной ловли рыбы. Всего таких разбирательств десять. также три уголовных дела завели из-за оказания услуг без лицензии.

Также транспортная полиция следила за безопасностью во время крупных праздников в Северной столице. Ранее Piter.tv писал, что с 16 ноября закрывается навигация по рекам и каналам Петербурга.

Фото: УТ МВД по СЗФО