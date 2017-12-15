В Петербурге арестовали "диванных обнальщиков"

В Петербурге под домашний арест отправили четырех фигурантов по делу о вынутых из старого дивана 605 млн рублей.

Под домашний арест отправлены четверо петербуржцев по делу о вынутых из старого дивана 605 млн рублей. Об этом пишет "Фонтанка".



По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 15 декабря в Дзержинский суд доставили предполагаемого обнальщика и его партнеров. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК).



Следствие установило, что с апреля по ноябрь 2016 года через подконтрольные компании прошли более 640 млн рублей, которые впоследствии обналичили и передали заказчикам услуги за вычетом восьмипроцентного вознаграждения (51 млн). Накануне обыскали квартиру теневого бухгалтера и наши еще 605 миллионов рублей.



Все четверо помещены под домашний арест до 14 февраля 2018 года, уточняет пресс-служба судов.