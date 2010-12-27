За прошлую неделю в Петербурге изъяли более 420 килограммов "запрещённой" продукции

Из оборота изъяли более 391 килограмма молочной продукции, 25 килограммов мясных полуфабрикатов и 3,5 килограмма рыбы.

За прошлую неделю инспекторы Управления Россельхознадзора изъяли более 420 килограммов "запрещённой" продукции в пяти торговых точках на северо-востоке Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Сотрудники Управления Россельхознадзора провели совместный с представителями таможенных органов рейд. В итоге из оборота изъяли более 391 килограмма молочной продукции, 25 килограммов мясных полуфабрикатов и 3,5 килограмма рыбы. Вся продукция была произведена в Германии, Польше, Финляндии, Дании и Швеции.

В соответствии с действующим законодательством более 420 килограммов продукции уничтожены.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора