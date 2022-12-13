За прошлую неделю более тысячи водителей получили штрафы за неправильную парковку во дворах

С 1 мая нарушения начали фиксировать круглосуточно.

За прошлую неделю более 1,1 тысячи водителей получили штрафы за несоблюдение правил парковки во дворах. Об этом сообщили в ГАТИ.

С 1 мая нарушения начали фиксировать круглосуточно. В отношении автомобилистов, оставивших машины на газоне или перегородивших подъезд к контейнерным площадкам или входы в здание, вынесено 1 139 постановлений, из них 70 – в отношении юридических лиц. Сумма назначенных штрафов превысила 13,7 млн рублей.

Нарушения фиксируются автоматически с помощью специальных аппаратно-программных комплексов, установленных на автомобилях СПб ГКУ "Управление по мониторингу". Ежедневно 15 автомобилей объезжают все районы города.

С начала года за подобные нарушения вынесено 8 392 постановления, в том числе 452 – в отношении юридических лиц, на сумму 91,7 млн рублей.

За парковку автомобилей на газонах, спортивных и детских площадках, перегораживание ТС входов в здание или подъездов к контейнерным площадкам предусмотрен штраф от 3 тысяч рублей для физических лиц, от 150 тысяч рублей – для юридических лиц.

Фото: ГАТИ (архив)