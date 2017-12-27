Полиция Петербурга задержала налетчика, ограбившего почтальонов на Купчинской улице

В Ставрополье найден преступник, укравший у сотрудниц почты Петербурга пенсии для пожилых людей.

Правоохранительные органы Фрунзенского района раскрыли дело о нападении на почтальонов. Сотрудники полиции и уголовного розыска задержали мужчину, который похитил в общей сложности около 620 тысяч рублей у представителей почты. Злоумышленника искали в Петербурге месяц. Выяснилось, что преступник прятался на другом конце страны.

Напомним, что неизвестный напал на двух женщин-почтальонов, которые разносили пенсии. Инцидент произошел на Купчинской улице около дома номер 2 корпус 1. Грабитель выхватил сумку с деньгами у одной из жертв и скрылся с места происшествия.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что налетчиком оказался 30-летний житель города Новопавловска, который находится в Ставропольском крае. В настоящее время он взят под стражу. Денежную сумму оперативника вернуть не удалось.