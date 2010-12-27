За "потеряшкой" из Сестрорецка не доследил папа

стали известны подробности потерявшегося мальчика из Сестрорецка

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитова информирует, что за потерявшимся вчера утром ребенком не усмотрел отец. Мальчика, заблудившегося в Сестрорецке, забрали домой и с ним все хорошо - сообщила Агапитовой инспектор ОДН.

На пятилетнего мальчика, гулявшего в одиночку по улице Всеволода Боброва, обратили внимания местные жители. Ребенок куда-то пытался уехать на маршрутке, но неравнодушная женщина вывела его на улицу и позвонила сотрудникам полиции.

В отделении после осмотра от мальчика не удалось получить никакой точной информации ни о его родителях, ни о том где он живет. Сотрудники разослали фотографии ребенка, и вскоре за ним пришел отец, который все это время находился в поисках сына.

Как выяснилось, семья жила буквально на соседней улице от места, где остановили мальчика. Во время прогулки, папа ну уследил за ребенком, и непоседа убежал. Полиция сообщила, что семья благополучная и отца не будут привлекать к административной ответственности.