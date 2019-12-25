За время эпидемии COVID-19 в РФ от инфекции скончались 3 968 человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерло 161 человека. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты заявили, что наибольшее количество жертв инфекции выявлено в Москве. Там погибло 73 человек. Еще 12 пациентов скончались в Дагестане, 10 - в Московской области, 8 - в Петербурге, шестеро - в Нижегородской области, пятеро - в Ингушетии и Саратовской области. По четыре летальных случая зарегистрировано в Смоленской и Тульской областях, Кабардино-Балкарии. Три пациента скончалось в Забайкальском и Пермском краях.

По две жертвы коронавируса выявлено в Калужской, Тверской, Кировской, Пензенской областях. По одному летальному исходы медики зарегистрировали в Костромской, Вологодской, Архангельской, Новгородской, Астраханской, Свердловской, Новосибирской областях, а также Коми, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Ставрополье, Чувашии, Алтайском и Красноярском краях, Бурятии, Камчатке.

В общей сложности от коронавируса за все время эпидемии в России погибло 3 968 человек.

