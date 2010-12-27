В 2019 году в Ленобласти по УДО вышло более 700 человек

В настоящее время применение УДО к осуждённым признаётся важнейшим этапом исправительного процесса/

За полгода 2019 года из учреждений, подведомственных УФСИН по СПб и ЛО, было освобождено условно-досрочно 740 осужденных. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что УДО является одним из главных стимулов соблюдения заключенными порядка отбывания наказания. При вынесении решении судья обращает внимание на то, исправился ли осужденный, признал ли он свою вину, возместил причиненный преступлением вред. Также от на решения влияет наличие у заключенного социальных связей на свободе.

В настоящее время применение УДО к осуждённым признаётся важнейшим этапом исправительного процесса, а также эффективным стимулом правопослушного поведения лиц, отбывающих наказание,

- рассказали в ведомстве

В УФСИН также отметили, что большую роль в исправлении играют социальные работники и начальники отрядов, которые оказывают помощь в восстановлении необходимых документов, помогают в поддержании социально-полезных связей.

Фото: Piter.TV