За полгода на 60 млн рублей оштрафовали электросетевые компании в Ленобласти

За полгода рассмотрели 145 административных дел.

В Ленобласти на 60,5 млн рублей оштрафовали электросетевые компании за шесть месяцев. Об этом 29 сентября рассказал заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ленобласти Кирилл Даньшин, пишет "Интерфакс".

За полгода рассмотрели 145 административных дел. Чаще всего нарушения касались срывов сроков по электрификации домохозяйств. Основными распределительными сетевыми компаниями, которые ведут деятельность на территории 47 региона, являются АО "ЛОЭСК" и ПАО "Россети Ленэнерго".

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