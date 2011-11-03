За первую половину 2021 года товарооборот России и Китая увеличился почти на 30%

Увеличился также импорт товаров з России.

На 28.2% в первой половине этого года увеличился товарооборот России и Китая. Он вырос до 63,975 млрд долларов. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

Стало известно, что за полгода экспорт в РФ вырос на 38,4%, до 28,946 млрд долларов. А вот рост импорта российских товаров составил 20,6% Он вырос до 34,129 млрд долларов.

Отмечается, что в июне товарооборот Китая и России составил 12,263 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Минобороны выделило для борьбы с коронавирусом 350 койко-мест в регионах.

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