Трое с пистолетом накануне Нового года ограбили алкомаркет в Красном селе

В канун Нового года трое неизвестных ограбили магазин алкоголя в Красносельском районе Петербурга.

Трое неизвестных ограбили магазин алкогольной продукции "Ароматный мир" 31 декабря. Преступники ворвались помещение 93-го дома на Ленинском проспекте. Троица спрятала свои лица за масками. Они сильно рисковали, так как напали на магазин в районе десяти часов. Именно в это время закрываются алкомаркеты в Петербурге.

Продавцу злоумышленники угрожали пистолетом. Сотрудник магазина отдал им выручку - 13 тысяч. Этого преступникам показалось мало, поэтому они прихватили еще несколько бутылок алкоголя.

Сейчас полиция ведет розыск подозреваемых в совершении преступления.