Трое с пистолетом накануне Нового года ограбили алкомаркет в Красном селе

Трое неизвестных ограбили магазин алкогольной продукции "Ароматный мир" 31 декабря. Преступники ворвались помещение 93-го дома на Ленинском проспекте. Троица спрятала свои лица за масками. Они сильно рисковали, так как напали на магазин в районе десяти часов. Именно в это время закрываются алкомаркеты в Петербурге.
Продавцу злоумышленники угрожали пистолетом. Сотрудник магазина отдал им выручку - 13 тысяч. Этого преступникам показалось мало, поэтому они прихватили еще несколько бутылок алкоголя.
Сейчас полиция ведет розыск подозреваемых в совершении преступления.