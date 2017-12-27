Петербуржец оштрафован на 5 тысяч рублей за избиение бойца Нацгвардии

В Петербурге оштрафовали дебошира, который избил сотрудника национальной гвардии.

Петербуржец заплатит пять тысяч рублей за издевательство над бойцом национальной гвардиии, также мужчин приговорен к условному сроку.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что Сергей Куликов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками национальной гвардии РФ за оскорбление и насилие над представителями власти. Злоумышленник обеими руками толкнул бойца в область груди и нанес не менее одного удара ладонью правой руки в область лица, после чего повалил на тротуар, сел на него сверху и, удерживая тяжестью собственного тела, схватив за форменное обмундирование, не менее одного раза с силой потянул за него, применив тем самым насилие.

Позже, высвободив руку с надетыми на нее металлическими наручниками, нанес удары в область лица и плеча.

Куликов признал свою вину, в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год, со штрафом 5 000 рублей.