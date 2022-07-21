За несколько дней в НИИ скорой помощи поступили трое укушенных гадюками

Состояние у всех троих относительно благополучное.

В Центр лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе за несколько дней сентября поступили три пациента, которых укусила гадюка. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Одна женщина поступила буквально накануне, не так давно еще двое. Погода вроде ближе к осени, но изменения климата, видимо, влияют, люди продолжают поступать с укусами гадюки. Все трое находились в Ленинградской области. Алексей Лодягин, руководитель отдела клинической токсикологии доктор медицинских наук

Как отметил медик, состояние у всех троих относительно благополучное. У одной из пострадавших распространялся отек выше двух суставов руки вплоть до спины, но его удалось купировать.

Всего за сезон в НИИ скорой помощи поступает в среднем 14-15 пострадавших от укусов гадюк.

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Фото: Piter.tv