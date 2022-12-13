За минувшие сутки ковидом заболели еще 891 петербуржцев

В больницы города госпитализировали 87 человек, еще 6 скончались.

В Петербурге зафиксировали 891 случай заражения ковидом на 7 апреля. Об этом рассказали 8 апреля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В больницы города госпитализировали 87 человек, еще 6 скончались. Побороть инфекцию смогли 1028 петербуржцев. Всего в стране выявили 8955 новых случаев COVID-19 и подтвердили 37 летальных исходов.

Ранее в Петербург привезли 32 тысячи комплектов доз вакцины "Спутник V". В ближайшее время вакцины будут развезены по поликлиникам.

Фото: Piter.tv

