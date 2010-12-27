Замдиректора "Ленпроектреставрации" Олега Лыскова поместили в СИЗО за любовь к дачному участку

Дачник по жизни: домашний арест не остановил Олега Лыскова от пропалки огорода в Ленобласти.

В Санкт-Петербурге оперативники взяли под стражу заместителя директора проектного института "Ленпроектреставрация" Олега Лыскова. Ранее мужчину отпустили под домашний арест, но тот нарушил условия данной меры пресечения. Из городской квартиры предприниматель сбежал в Ленинградскую область на дачные работы. Любовь к земле и огороду довела фигуранта дела до ареста. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных судов.

Отметим, что постановление суда все же разрешало Лыскову отлучаться из дома на четыре часа ежедневно. Однако, петербуржец злоупотреблял оказанным доверием: на территории Гатчинской области мужчина проводил целые дни. Сторона обвинения также подозревает Лыскова в попытках сокрытия личного имущества, чтобы на него не наложили арест.

Кировский районный суд принял решение не прощать на этот раз злоумышленника, а поместить его в камеру СИЗО. Там Лысков пробудет до середины мая 2018 года. В ходе заседания обвиняемый раскаялся в нарушениях, но обещал исправиться. Ему не поверили.

Напомним, что Олега Лыскова подозревают во взяточничестве. Должностному лицу якобы передали 200 тысяч рублей от директора компании "Стройальтернатива" Дмитрия Самсыгина. За данную сумму фигурант дела должен был дать положительное заключение по строительно-технической экспертизе относительно фасадов Мариинского театра.

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