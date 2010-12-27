Все книги военно-морской библиотеки Петербурга перевезли в новое здание на Васильевском острове

Военные завершили переезд библиотеки из Инженерного замка в помещения на Васильевском острове.

Военнослужащие ЗВО перевезли все книжные издания из Михайловского замка в помещения по Кожевенной линии, 42 на Васильевском острове. Перемещение собственности старейшей библиотеки Вооруженных сил России осуществлялось из-за необходимости в реставрации фонда центральной военно-морской библиотеки. Об этом сообщает ТАСС. По данным специалистов, для перевозки всех экземпляров потребовалось совершить более 40 поездок на грузовиках, которые растянулись на полтора месяца. Новые помещения, в которых расположится библиотека, в шесть раз превышает площадь старого пространства.

В общей сложности было перевезено 600 тысяч ценных экспонатов, а из хранилища вывезено около 18 тысяч книг. Среди них - исторические и географические издания, изданных в эпоху правления императора Петра Первого. Особо ценные объекты - "Устав воинский" и "Устав морской", коллекции адмирала Крузенштерна, князя Константина Николаевича и других видных деятелей того времени.

Теперь на месте вывезенной библиотеки в Инженерном замке будет обустроен Республиканский центр российской графики. Это произойдет после реставрации Большого тронного, Воскресенского, Арабескового залов. Кроме этого, рабочие создадут Кабинет графики на третьем этаже Михайловского замка.

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