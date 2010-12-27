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За любителями прокатиться с ветерком в Выборгском районе проследят радары
Сегодня, 11:44
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KaterinaKono13

За любителями прокатиться с ветерком в Выборгском районе проследят радары

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Радары будут присутствовать на 4 участках дороги в Выборгском районе вплоть до 19 марта.

В Выборгском районе Ленинградской области окончательно завершили установку радаров, считывающих даже незначительное превышение скоростного лимита водителями. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78". 

Известно, что комплексы КРИС-П установили на четырех участках. В частности, речь идет о 12 и 14 километрах дороги "подъезд к МААП "Брусничное", на 1-м километре дороги "подъезд к Выборгу" и в самом ВЫборге у дома 28 по улице Шестакова.

Находиться в вышеописанных местах радары будут вплоть до 19 марта.

Напомним, максимально разрешенная скорость в населенных пунктах Ленобласти составляет 60 км/ч.

Источник: сетевое издание "Мойка78"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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