Водители заплатили более 80 млн раз за проезд по ЗСД за год

За год полноценной работы западного скоростного диаметра на нем расплатились более 80 миллионов раз. В среднем за день проходит 300 тысяч платежей.

В понедельник, 4 декабря, ровно год как полностью работает западный скоростной диаметр. В связи с этим "Магистраль Северной столицы" подвела предварительные итоги. Всего за этот год водители совершили около 80 миллионов платежей. А каждый день на пунктах оплаты происходит по 300 тысяч операций, в самые пиковые дни – по 315 тысяч операций.

После открытия центрального участка увеличилась нагрузка на развязки ЗСД с Богатырским проспектом и Благодатной. По данным управляющей компании нагрузка выросла в четыре раза.

За год увеличилось число оплат с помощью транспондеров: с 50% до 80%. Это связано со стимуляций водителей, так как при бесконтактной оплате цена проезда ниже. Сейчас в обороте 430 тысяч аппаратов. Более 200 тысяч выдали с декабря прошлого года.

Видео: Instagram / bzhnoo