За две недели для школьников Ленобласти собрали более 2300 планшетов

Помощь была оказана в рамках акции #помогиучиться.

По итогам акции #помогиучиться в пользование малоимущих школьников передадут более 2300 планшетов для дистанционного обучения. Информация об этом появилась на официальном telegram-канале правительства региона.

Примерно 1300 гаджетов уже обрели своих хозяев в Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском, Приозерском, Бокситогорском, Всеволожском, Кировском и других областных районах.

В акции приняли участие такие компании, как "Нокиан шина", "Филип Моррис Ижора", "Выборжец", "Евроинвест", "Термекс", ЛСР, "Развитие" (ЦДС), Tele2, Infotex, "Полис Групп", "Супервэйв Групп", "Рэмос Альфа", "Максимум". Кроме того, учеников поддержали частные предприниматели и местные жители.

Ранее мы рассказали о том, что ветеринары из Ленобласти продезинфицировали почти 3 миллиона "квадратов" региональных территорий.

Фото: telegram / lenobladminka