Ветеринары из Ленобласти продезинфицировали почти 3 миллиона "квадратов" региональных территорий

В результате было обработано свыше 15 тысяч объектов.

Ветеринарная служба Ленинградской области провела санобработку 15170 объектов на 2,8 квадратных метрах с 30 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Ежедневно с помощью хлорсодержащих соединений обрабатываются остановки общественного транспорта, детские площадки, подходы к магазинам, аптекам, социальным учреждениям, действующим предприятиям и организациям, здания администраций, отделов полиции и пожарных депо по согласованию с местным оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

Кроме того, с 20 апреля дезинфекции проводятся на территориях 16-ти организаций соцобслуживания.

За время осуществления противоэпидемических мероприятий, Сотрудники МВД провели рейды в 128 общественных местах, по результатам которых состоялось 106 разъяснительных бесед. Кроме того, комиссия составила протоколы о четырех нарушителях.