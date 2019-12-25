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За десять месяцев в Петербурге родились 46 тысяч детей
Сегодня, 11:22
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IRINA_CHALKINA

За десять месяцев в Петербурге родились 46 тысяч детей

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Все учреждения перешли на стандарт "бережливой поликлиники".

С начала года в Северной столице родились 46 тысяч детей. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко.

Отмечается, что в городе продолжается поддержка матерей. Напомним, что учреждения здравоохранения в Петербурге перешли на стандарт "бережливая поликлиника".

Также в городе должны ввести 3 млн квадратных метров жилья, отметил чиновник.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга назвали сферы, в которых снизились зарплаты.

Фото: pixabay

Теги: поддержка матерей, роддома спб, родились дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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