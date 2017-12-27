Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
За стрельбу в Колпине петербуржцу дали условный срок
Сегодня, 17:57
0
Shdaria
473

За стрельбу в Колпине петербуржцу дали условный срок

0
 
 

Дебошира из Колпино осудили на полтора года условно.

В Петербурге местный житель Колпино устроил стрельбу во дворе жилого дома, а в момент прибытия полицейских пытался скрыть оружие в собачье конуре. Однако сотрудники полиции все же задержали дебошира. Мужчина получил полтора года условно.

В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что 51-летнего Олега Никифорова признали виновным в хулиганстве, а также незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме того выявилось и хранение наркотика. Решение о лишении свободы было вынесено Колпинским районный судом 10 января.

Напомним, что инцидент произошел  осенью 2017 года. Петербуржец после ссоры выбежал во двор своего дома в Новом переулке и начал стрелять в воздух из переделанного пистолета ИЖ 79.

Теги: новости петербург , новости спб , происшествия спб , стрельба в колпине
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5