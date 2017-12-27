За стрельбу в Колпине петербуржцу дали условный срок

Дебошира из Колпино осудили на полтора года условно.

В Петербурге местный житель Колпино устроил стрельбу во дворе жилого дома, а в момент прибытия полицейских пытался скрыть оружие в собачье конуре. Однако сотрудники полиции все же задержали дебошира. Мужчина получил полтора года условно.

В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что 51-летнего Олега Никифорова признали виновным в хулиганстве, а также незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме того выявилось и хранение наркотика. Решение о лишении свободы было вынесено Колпинским районный судом 10 января.

Напомним, что инцидент произошел осенью 2017 года. Петербуржец после ссоры выбежал во двор своего дома в Новом переулке и начал стрелять в воздух из переделанного пистолета ИЖ 79.