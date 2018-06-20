ЗСД начнет окупаться после 2020 года, а сейчас магистраль по-прежнему убыточна

За последний год убыток магистрали вырос в два раза.

Акционерное общество "ЗСД" опубликовало таблицу финансовой отчетности за 2018 год. Отметим, что предприятие по прежнему является убыточным. Данный документ размещен на портале днем первого апреля.

Отметим, что по данным аналитиков, магистраль начнет приносить прибыль с 2020 года. На данный момент убыток компании составляет пять миллиардов рублей. В 2017 года показатель был вдвое ниже. Самыми серьезными статьями расхода остаются выплата облигаций, а также амортизационные начисления. Также денежные средства ушли на завершающие мероприятия по строительству участка.

Напомним, что за функционированием дороги наблюдает Смольный. После того, как магистраль начнет приносить прибыль, поддержка со стороны Правительства будет значительно снижена.

Фото: Piter.tv