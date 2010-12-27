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Южнокорейским инвесторам предлагают инвестировать в "Марьино"
Сегодня, 12:58
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nadiputintseva
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Южнокорейским инвесторам предлагают инвестировать в "Марьино"

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Корейским компаниям предлагают разместить свои складские помещения в индустриальном парке "Марьино"

19 октября вице-губернатор Игорь Албин, участвующий в работе бизнес-форума в Пусане, сообщил о возможном привлечении бизнеса из Южной Кореи к строительству индустриального парка "Марьино".

"Мы предлагаем корейским предприятиям разместить свои складские комплексы и локализовать производство на площадках промышленных зон и особой экономической зоны Санкт-Петербурга, в индустриальном парке "Марьино", – написал Албин

Также инвесторам из Кореи предлагают завязать отношения с кластерами медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий, композитным и автомобильным кластером "Автопром Северо-Запад".

Вице-губернатор добавил, что корейские инвестиции могут внести свой вклад в развите инфраструктуры Северного морского пути. 

Фото: изображение google maps

Теги: новости спб , политика , экономика
Категории: Новости СПб

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