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Южанин решил сделать себе подарок и утащил сейф у бизнесмена в Пестово

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В Ленобласти разыскивают молодого человека, укравшего сейф у бизнесмена из Новгородской области.

В Ленобласти ищут молодого человека, умыкнувшего сейф бизнесмена из Новгородской области. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, вечером 15 ноября в полицию города Пестово Новгородской области обратился местный бизнесмен. Он заявил о пропаже сейфа с суммой более трехсот тысяч рублей. Громоздкий ящик унесли из бухгалтерии в здании по улице Славной. По предварительным данным, кража произошла в ночь с 14 на 15 ноября.

В хищении подозревают уроженца Азербайджана, которому через неделю исполнится 27 лет. Отметим, что в Пестово он находился под административным надзором.

 

Теги: кража , новости ленобласти , новости россии , происшествия
Категории: Новости СПб

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