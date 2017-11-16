Южанин решил сделать себе подарок и утащил сейф у бизнесмена в Пестово

В Ленобласти разыскивают молодого человека, укравшего сейф у бизнесмена из Новгородской области.

В Ленобласти ищут молодого человека, умыкнувшего сейф бизнесмена из Новгородской области. Об этом сообщает 47news.



По информации издания, вечером 15 ноября в полицию города Пестово Новгородской области обратился местный бизнесмен. Он заявил о пропаже сейфа с суммой более трехсот тысяч рублей. Громоздкий ящик унесли из бухгалтерии в здании по улице Славной. По предварительным данным, кража произошла в ночь с 14 на 15 ноября.



В хищении подозревают уроженца Азербайджана, которому через неделю исполнится 27 лет. Отметим, что в Пестово он находился под административным надзором.



